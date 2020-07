Incivilités : quels sont les pouvoirs des maires ?

Emmanuel Macron a prôné la tolérance zéro face aux incivilités, mais dans les faits, les incidents se multiplient et les solutions paraissent dérisoires. À Paris par exemple, on assiste à des rodéos à trottinette sur les Champs-Élysées. Des courses sauvages sans fin qui pourrissent la vie des commerçants et des touristes. Et les élus se renvoient la balle. Pourtant, un décret d'octobre 2019 interdit de rouler en trottinette sur les trottoirs.



