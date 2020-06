Infox : le riche, c'est l'autre

L'Observatoire des inégalités a sorti cette semaine un rapport expliquant que cinq millions de riches justifient eux-mêmes les revenus deux fois supérieurs aux revenus médians après impôts. Concrètement, une personne seule gagnant 3 470 euros est considérée comme riche. Pour un couple avec deux enfants, on est sur 7 287 euros. Souvenons-nous quand François Hollande avait dit en 2011 "on est riche quand on gagne 4 000 euros par mois", cela avait créé une certaine polémique. Les Français se posaient plein de questions, notamment sur la délimitation de la fin de la classe moyenne supérieure et les riches. Que dit l'Insee sur le sujet ? A suivre : parole de scientifique, le grand flou et l'appel de l'Amérique à la Chine.



