Inondations à répétition dans le Sud-Est : les prix des assurances vont-ils augmenter ?

La décrue se poursuit dans les zones inondées le week-end dernier. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle devrait permettre aux sinistrés, qui avaient souscrit une assurance, d'être indemnisés plus rapidement. Mais à quel prix ? Les tarifs des polices d'assurance vont-ils augmenter ? Des compagnies peuvent-elles radier des assurés lorsqu'ils déclarent trop souvent des sinistres ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.