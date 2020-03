Inondations à Sotteville-lès-Rouen : les habitants lassés par les crues à répétition

Météo France a placé le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l’Eure, la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde en vigilance orange inondations ce mardi. À Sotteville-lès-Rouen, les intempéries et les très forts coefficients de marée ont fait déborder la Seine et provoqué de nouvelles inondations. L'eau a envahi les rues et s'est invitée dans les caves. Une rapidité qui a surpris certains habitants qui s'y étaient pourtant préparés.



