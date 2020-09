Inondations dans le Gard : deux personnes disparues toujours recherchées

Deux personnes sont toujours portées disparues disparue après les inondations dans le Gard. La première, une aide-soignante de 64 ans. Des témoins affirment l'avoir vue dans son véhicule hier, au moment de la crue. Toute la journée, en plus de l'équipe de la gendarmerie, des dizaines de pompiers, une équipe cynophile et un hélicoptère ont sillonné les environs pour la retrouver, mais en vain. La deuxième personne disparue est un employé municipal de la commune de Valleraugue.



