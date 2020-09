VIDÉO - Inondations dans le Gard : les dégâts vus du ciel

Après les violentes précipitations qui ont frappé le Gard ce week-end, l'heure est au bilan. Et vraisemblablement, il va falloir entre six mois et un an pour tout reconstruire. Il faut dire que les dégâts sont nombreux, encore plus impressionnants, vus du ciel, comme on peut le constater dans la vidéo en tête de cet article.

Ici, une route effondrée suite aux intempéries, là une voiture avalées par les eaux, ou encore des arbres s'invitant jusque dans les maisons. Samedi, deux bassins versants ont vu leur niveau d'eau monter très dangereusement, et cela en quelques heures seulement.