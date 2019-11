Inondations dans le Sud-Est : ces habitants qui ont risqué leur vie pour les autres

Les inondations catastrophiques, qui ont touché le Sud-Est, ont causé des centaines de millions d'euros de dégâts. Depuis samedi, les secours et les habitants des communes concernées ont fait preuve d'une très grande solidarité, parfois au péril de leur vie. Nous avons rencontré certains d'entre eux à Saint-Antonin-du-Var (Var).



