Inondations dans le Sud-Est : comment la solidarité s'organise à Saint-Martin-Vésubie

Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) fait partie des localités fortement touchées par la tempête Alex. Trois jours après la catastrophe, le nettoyage continue et la vie commence à reprendre doucement. Outre la mairie et les services de l'Etat qui gèrent les évacuations, les villages voisins ont apporté leur aide à la population. Les élans de solidarité se multiplient, mais ils nécessitent un minimum d'organisation.



