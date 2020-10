Inondations dans le Sud-Est : faut-il changer les règles de construction ?

En 30 ans, le village de Saint-Martin-Vésubie a vu sa population augmentée de 40%. Cet attrait a provoqué une densification du paysage urbain. C'est aussi le cas à Breil-sur-Roya, mais aucun plan de prévention des inondations n'a été édicté. Il semble difficile de déclarer inconstructibles des zones, même si elles ont été inondées par le passé. Il faudra pourtant des mois, et même des années, pour réparer les dégâts considérables provoqués par ces pluies historiques. Alors, où et comment reconstruire des quartiers entiers, des routes, des ponts, de manière à ce qu'ils résistent à de nouvelles inondations ?



