Inondations dans le Sud-Est : les habitants de la vallée de la Tinée toujours sous le choc

La vallée de la Tinée a également été très durement touchée par les intempéries. Les routes ont été coupées. Des ponts et de nombreuses habitations ont été emportés par des tonnes d'eau et de boue. À Roussillon, certaines maisons sont isolées et inhabitables. Mais malgré les dénuements, les habitants tentent de s'organiser. Reportage sur place.



