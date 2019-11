Inondations dans le Var : des travaux d'aménagement sans cesse retardés

Alors que l'eau des dernières intempéries a à peine eu le temps de s'évacuer dans le sud-est du pays, un nouveau week-end d'angoisse s'annonce déjà. La Drôme, le Vaucluse et le Var sont à nouveau en alerte orange. Dans le Var, les habitants n'en peuvent plus des inondations à répétition. En 2016, des travaux avaient pourtant été décidés, notamment le long du fleuve l'Argens, mais seul 10% de l'argent ont été dépensés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.