Inondations dans les Alpes-Maritimes : des vies à reconstruire

Dans les Alpes-Maritimes, les recherches se poursuivent encore pour retrouver des disparus. 15 jours après les inondations qui ont ravagé les vallées de la Vésubie et de La Roya, l'eau s'est désormais retiré, mais pour les rescapés, tout est à reconstruire.



C'est le cas de Frédérique Delacour et sa mère qui ont tout perdu. D'abord accueillis par leur fille, ils sont maintenant hébergés à Nice, dans l'appartement de fonction de l'épouse de Frédérique. Leur espoir, parvenir à reconstruire un jour quelque part dans le village de Saint-Martin-Vésubie où ils gardent familles et amis. Autre vallée, c'est le même désarroi à Breil-sur-Roya. Nous avions rencontré Odette dans son café. Les pompiers venaient de pomper la boue. Depuis, il y a eu les bons moments, comme l'attente des devis des artisans pour tout reconstruire et les projets des nouvelles décorations. L'objectif est une réouverture provisoire dès la Toussaint, ne serait-ce que pour régler les factures et les impôts qui continuent d'arriver. Mais il y a aussi le moral qui flanche face à la solitude et l'ampleur du nettoyage, au point de demander une aide psychologique.



