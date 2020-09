Inondations : le combat d'un maire pour reconstruire sa commune

Après la violence des inondations, les habitants du Gard et de l'Hérault mesurent chaque jour l'ampleur des dégâts. Dans ces villages dévastés, le maire joue un rôle très important. C'est lui qui rassure, vient en aide et fait les innombrables démarches administratives. À Mandagout, cette personne s'appelle Emmanuel Grieu. Nos journalistes l'ont suivi dans son combat pour ses administrés. Il est sur tous les fronts.



