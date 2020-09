Inondations : les habitants du Gard racontent leur détresse

Les habitants du Gard ont vécu un cauchemar ces deux derniers jours. Il est tombé par endroits l’équivalent de quatre mois de pluie en quelques heures. Saint-André-de-Majencoules et Mandagout sont les deux communes qui ont en particulier été très touchées. Les habitants sont encore sous le choc. "Là, ça va mais le matin quand j’ouvre les volets, c’est pire", témoigne un habitant qui a vu ses biens arrachés par la crue en un instant. Dans cet après-midi du lundi 21 septembre 2020, le préfet a rencontré les habitants qui sont un peu inquiets. "C’est un impact, oui, sur l’activité et sur le moral des anciens. Il y en a beaucoup qui ont été choqués et touchés. On ne pense pas retrouver le paysage comme on l’a vu avant", affirme Emmanuel Grieu, maire (SE) de Mandagout (Gard). Une autre habitante a vu disparaître, avec le pont, sa chaudière, sa terrasse et son jardin. "Il y avait surtout un mûrier qui était là, qui existait avant que mes parents achètent la maison il y a 55 ans... J’évite de trop sortir", témoigne-t-elle, sans pouvoir terminer ses phrases. Un peu plus loin, un producteur a fini de récolter vendredi 18 septembre 2020, juste avant que son champ d’oignons se transforme en champ de pierres. "Pour moi, ce n’est pas réel, c’est un cauchemar... Je n’arrive pas à accepter... Comment ca peut arriver ça ?", s’interroge-t-il. Cette vallée avait déjà connu une crue en juin, mais rien de comparable depuis un siècle.



