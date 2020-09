Inquiets de prendre les transports publics, ils trouvent d’autres solutions

Trains, métros, RER, trames, bus... Les transports publics ont perdu 40% de leurs clients ces derniers mois. La peur du virus est toujours bien présente chez les Français, qui privilégient d'autres moyens de déplacement. À Lyon par exemple, pour se rendre au travail, le vélo connaît un engouement sans précédent. Le vaporetto, lui, commence à avoir le vent en poupe. Longtemps dédiée aux touristes, cette navette fluviale est de plus en plus prisée des Lyonnais.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er Septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.