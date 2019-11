Intempéries à Biot : place à l'estimation des dégâts

Après plusieurs jours d'intempéries, de timides rayons de soleil pointent enfin le bout de leur nez à Biot. L'angoisse des riverains ne disparaît pas pour autant. En effet, c'est déjà la troisième inondation qu'ils subissent. L'heure est au déblaiement, certes, mais c'est l'arrivée de l'assurance qui est le plus attendu par les sinistrés. Les démarches doivent toutefois être respectées pour être indemnisées. Dans les Alpes-Maritimes, 75 communes ont demandé la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.