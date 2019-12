Intempéries à Mandelieu-la-Napoule : les dégâts sont considérables

Ce 2 décembre 2019, la météo est un peu plus clémente à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. La décrue a également commencé. Des conditions qui permettent aux sinistrés de regagner leur domicile. Malgré tout, les fortes pluies ont causé beaucoup de dégâts dans la ville. Près de 1 300 foyers sont toujours privés d'électricité.



