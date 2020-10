"J'ai perdu ma maison, on a tout perdu, tout" : dans Saint-Martin-Vésubie dévasté

Certains riverains errent dans les rues, sans savoir où aller. "J'ai perdu ma maison, on a tout perdu, tout", souffle une habitante, visiblement perdue. A la place de son habitation, un trou béant, de la terre retournée. "A nos âges on s'était fait une vie, je sais plus, on peut même pas aller voir nos enfants, les routes sont coupées, je ne sais pas".