Intempéries dans l'Aude : quelles conséquences économiques

Dans le Sud-ouest, principalement dans l'Aude, l'eau s'est retirée, mais elle a aussi révélé l'ampleur des dégâts suite à la tempête Gloria. Dans la région de Limoux, les eaux du fleuve sont montées jusqu'à six mètres ces derniers jours et certains professionnels ont tout perdu. Désormais, tous espèrent que cette crue soit classée en catastrophe naturelle.



