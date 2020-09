Intempéries dans le Gard : deux mètres de boue dans les rues d'Anduze

Face à la gravité des pluies torrentielles dans le Gard, deux membres du gouvernement se sont déplacés ce dimanche, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Barbara Pompili, ministre de l'Écologie. Ils se sont rendus notamment dans la région d'Anduze, car L'Hérault n'est pas le seul fleuve à être sorti de son lit. Là-bas, le Gardon est notamment monté de six mètres et emportant tout sur son passage. Des centaines de pompiers sont encore mobilisés ce soir pour venir en aide aux nombreux sinistrés.



