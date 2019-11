Inondations dans le Var : les habitants de Roquebrune-sur-Argens dénoncent l'urbanisation

Le week-end dernier, plusieurs maisons ont été touchées par la montée des eaux à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Ces inondations sont loin d'être les premières. Traumatisés, les habitants expliquent que ces phénomènes se produisent souvent dans le village, mais qu'ils sont devenus plus fréquents et plus forts. Selon eux, l'urbanisation de la plaine agricole serait l'une des causes de la violence de ces crus, aux conséquences dramatiques depuis quelques années.