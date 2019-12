Intempéries dans le Var : une double peine pour les habitants de Roquebrune-sur-Argens

Ce 2 décembre 2019 au matin, toutes les écoles sont restées fermées à Fréjus et Roquebrune-sur-Argens. Plusieurs routes sont encore impraticables dans les deux villes. A Roquebrune-sur-Argens notamment, la seule bonne nouvelle pour les habitants sinistrés, c'est qu'il ne pleut plus. Quoi qu'il en soit, "c'est la double peine", nous disent-ils. Ces derniers attendent impatiemment les experts en assurance pour être indemnisés le plus vite possible et vont essayer de retrouver une vie normale.



