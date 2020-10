Intempéries dans les Alpes-Maritimes : à la rencontre des sinistrés

Des vies emportées, d'autres brisées... Les intempéries du début de semaine ont été d'une intensité jamais vue dans les Alpes-Maritimes. Deux vallées, celles de la Vésubie et de la Roya, ont été dévastées par les inondations. Des routes, des ponts, ont été complètement détruits. Et dans le haut de la vallée de la Roya, des milliers de personnes sont coupées du monde. Une situation qui pourrait durer plusieurs semaines. Nous sommes allés à la rencontre des sinistrés.



