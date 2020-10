Intempéries dans les Alpes-Maritimes : dégager les routes et rétablir les communications en urgence

Pour acheminer les ravitaillements le plus vite possible, les secours s'activent aussi sur les routes. Les quantités de débris à déblayer sont parfois impressionnantes, avec d'énormes risques d'éboulement pour les engins de chantier. Dans la matinée, les pompiers sont venus en reconnaissance. Leur priorité était de faire passer leur véhicule afin d'accéder plus loin dans la vallée, vers les villages sinistrés et isolés de la Vésubie.



