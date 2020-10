Intempéries dans les Alpes-Maritimes : des infrastructures détruites par les crues

Suite aux intempéries dans les Alpes-Maritimes, des habitants sont bloqués de l'autre côté de la rivière. Ils n'ont plus d'eau potable car la crue a rompu les canalisations. Les réseaux d'électricité et de téléphonie sont également hors service. Certains habitants décident de s'enfoncer dans la forêt pour aller chercher des nouvelles de l'autre côté de la montagne. Sur les réseaux sociaux, les proches des habitants de la vallée postent des messages comme des bouteilles à la mer.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.