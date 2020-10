Intempéries dans les Alpes-Maritimes : des maisons emportées par les flots

Les intempéries dans les Alpes-Maritimes ont fait s'effondrer des maisons sur elles-mêmes en trois et quatre secondes à peine. La crue a balayé de nombreuses structures et l'eau est partout. Certaines habitations sont prises au piège. La plupart des habitants de la vallée de Vésubie ont tenté de partir, mais il est difficile de fuir.



