Intempéries dans les Alpes-Maritimes : la recherche des disparus continue

Cela fait douze jours que la vie de William Cain-Rossow est comme suspendue. Nous l'avions interviewé juste après la tempête. Il attendait des nouvelles de sa mère. Douze jours plus tard, il n'a toujours pas la moindre trace d'elle. En quête de réponse, chaque matin ou presque, il grimpe là où se trouvait auparavant sa maison, une bâtisse de deux étages, comme volatilisée. Au milieu des décombres, il cherche désespérément un signe. Mais après une semaine d'exploration, il fait une découverte capitale à ses yeux, un paréo qui appartenait à sa mère.



Aujourd'hui, William exhorte les autorités à poursuivre les fouilles. Impossible pour lui de comprendre pourquoi il se retrouve seul à chercher dans ces tonnes de gravats. Les gendarmes sont toujours à la recherche de personnes disparues, mais ils travaillent désormais bien plus loin, à 50 km de là, en mer. Ils sont convaincus que ces eaux troubles renferment peut-être des réponses. Les plongeurs y poursuivront leur recherche au moins jusqu'à la semaine prochaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.