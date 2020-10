Intempéries dans les Alpes-Maritimes : Saint-Laurent-du-Var subit des dommages collatéraux

À cause de sa proximité avec l'arrière-pays niçois, Saint-Laurent-du-Var a subi les conséquences des intempéries qui y ont eu lieu la veille. Ce samedi matin, des milliers de branches se sont échoués sur ses plages si bien que l'ensemble du littoral a été interdit d'accès. Certains restaurants ont aussi été endommagés malgré les précautions prises. Selon le maire de la ville, la situation est désastreuse et il faudra des semaines pour tout déblayer.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.