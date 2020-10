Intempéries dans les Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie coupée du monde

Dans la commune de Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), des milliers d'habitants se sont retrouvés coincés alors que les réseaux d'électricité et d'eau potable ont été détruits. Il est également impossible de passer le moindre coup de téléphone. Toute la journée, les pompiers ont acheminé de l'eau et des vivres par les airs. Totalement isolé, le village s'apprête ce samedi soir à vivre une deuxième nuit coupée du monde.



