Interdiction de la chasse à la glu : les intéressés se disent trahis

La chasse à la glu est désormais interdite pendant au moins un an. Une décision que certains chasseurs ne comprennent pas. Piéger le merle ou la grive sur les branches d'arbre avec de la glu était une chasse traditionnelle en Provence, mais cette pratique divise. La Ligue de protection des oiseaux estime que c'est un mode de capture trop cruel. Quant aux membres de la Maison de la Chasse et de la Nature, ils sont en colère, car pour eux, c'est l'ensemble de la filière qui est menacé.



