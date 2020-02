J-1 avant la fermeture du réacteur de Fessenheim : des salariés protestent

À l'entrée de la centrale, les panneaux sont explicites. Les salariés sont unanimes pour dénoncer sa fermeture. En 40 ans, la centrale de Fessenheim a en effet participé à l'essor de la commune. Aujourd'hui, elle génère 2 000 emplois directs et indirects. Ce soir, la commune a éteint les lumières, et les habitants se sont rassemblés pour protester contre l'arrêt du réacteur.



