J'ai testé... le métier d'éleveur

Les éleveurs bovins sont 15% moins nombreux qu'il y a dix ans. Ce métier disparaît peu à peu. Et pour comprendre pourquoi, nous avons passé la journée avec Charles Verriest, un chef d'exploitation agricole dans le département de l'Aisne. Une journée de treize heures à effectuer des gestes difficiles et beaucoup de déplacements. La vie d'agriculteur est extrêmement variée, mais aussi éreintante.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.