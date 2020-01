Jamais les Français n’ont adopté autant d’animaux de compagnie

En 2019, la SPA a permis l'adoption de plus de 40.000 animaux. Celle de Plaisir (Yvelines), dans laquelle se rend le JT de 13 heures de TF1 dans le reportage en tête de cet article, a ainsi permis à plus de 2 300 chiens ou chats de trouver un maître, soit une progression de 13% par rapport à 2018. Dans ce refuge, les chiens sont pucés, vaccinés et stérilisés pour 250 euros. L'acquisition des chats, elle, coûte 150 euros. Et pour faciliter les adoptions, les refuges ont été réhabilités et l'accompagnement des adoptants a été renforcé.