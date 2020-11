Jauge de huit mètres carrés par client : qu'en pensent les petits commerces ?

Dans la petite droguerie de Noémie Bordignon, seul un client à la fois pourra traverser les allées. Emmanuelle Garcia-Tribollet, bijoutière des Heures du Mondes, se questionne sur la faisabilité d'un achat minuté sachant que le choix d'un bijou ne va pas être fait en cinq minutes. Elle qui mise pourtant sur les ventes de Noël. Le client sera-t-il capable d'attendre son tour ? Interrogé à ce sujet, certain affirme qu'il n'était pas question de faire la queue trop longtemps. D'autres sont plus compréhensifs. Chez le traiteur Jean-Louis Ducci, on a déjà pris les devants en misant sur le click and collect pour gérer l'affluence.