"Je suis tombée sous son emprise" : quand l'envoi de photos dénudées vire à la vengeance chez les ados

Je me suis senti trahi, violé, je me sens pas bien. Je me dis que j'aurai plus jamais confiance en quelqu'un... - Clément, 17 ans, victime de "revenge porn"

Si pour nombre d'adolescents, cette pratique est "normale" et surtout "générationnelle", pour d'autres, elle a eu l'impact d'un cataclysme. Clément préfère témoigner anonymement. Il y a deux ans, il a été victime de ce qu'on appelle le "revenge porn", la vengeance pornographique. "J'avais 15 ans, un soir, on a décidé de s'envoyer des photos de nous déshabillés. On a fini tout nu. On était consentants. Quand on a rompu quelques semaines plus tard, elle a envoyé les photos à tous ses contacts et amis pour se venger", raconte-t-il, la voix brisée. Un choc particulièrement violent pour le jeune homme : "Je me suis senti trahi, violé, je ne me sens pas bien, je me dis que je n'aurai plus jamais confiance en quelqu'un..."