VIDÉO - "Je vais te péter les dents" : un foyer pour handicapés de la Seine-Saint-Denis soupçonné de maltraitances

A cette vidéo ont suivi des photos d'hématomes sur la cuisse, les bras, des brûlures de cigarette sur les pieds. "J'étais estomaquée", explique la maman devant les caméras de TF1. "On met nos enfants en sécurité pour qu'ils soient bien encadrés, entourés d'autres enfants, et on apprend qu'ils sont plusieurs à être battus". En effet, après avoir elle-même porté plainte pour violences sur personne vulnérables, Monique François à appris que 13 autres signalements à l'Agence régionale de santé (ARS) visaient le même établissement depuis 2016.





Isabelle Casteret, la mère d'un autre résident, témoigne avoir déjà porté plainte plusieurs années auparavant, sans que des décisions ne soient prises dans la MAS Virginie, aux Pavillons-sous-Bois. "Tous les 15 jours ma fille revenait avec des bleus', raconte-t-elle. "Le problème ne venait pas d'un éducateur mais d'une équipe, avec une direction qui faisait pression pour que cela ne s'ébruite pas". Les deux mères affirment que l'établissement leur a soutenu que leurs enfants se seraient fait mal tous seuls.