VIDÉO - Avec le village olympique, la Seine-Saint-Denis lance le premier chantier d'envergure des JO 2024

C'est le premier grand chantier visible des JO 2024. Edouard Philippe a lancé officiellement, lundi, la phase de destruction des bâtiments situés sur les 51 hectares, en bord de Seine, du futur village olympique et paralympique, à cheval sur trois communes, Saint-Denis, L'Ile-Saint-Denis et Saint-Denis (93).

Un projet de très grande ampleur placé sous la houlette de la Société de livraison des équipements olympiques (Solideo), un aménageur dont le budget global pour la construction des équipements est de près de 1,3 milliard d'euros (dont 933 millions pour l'Etat). Le chantier de construction doit démarrer au second trimestre 2020, pour une livraison attendue début 2024. Depuis deux ans, la société a organisé les négociations sensibles avec une vingtaine d'entreprises, trois écoles - dont l'école d'ingénieurs Supméca - et un foyer de travailleurs étrangers, afin de récupérer le foncier et organiser leur déménagement.