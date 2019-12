Jouets : les bonnes affaires de la Poste

Les "jouets de la Poste", ce sont ces produits proposés qui proviennent de colis qui n'ont pas été réclamés et dont le destinataire n'a jamais été identifié. Ils sont revendus aux enchères chaque année. Playmobil, barbies, lego, skateboards, meccano, ou encore des cartes... On les retrouve avec les appareils ménagers.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.