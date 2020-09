VIDÉO - Réunions de famille à l'ère du Covid : que peut-on faire chez soi ?

Difficile en ces temps de crise sanitaire d'avoir le cœur à la fête. Les discothèques gardent porte close, et les bars et restaurants doivent faire appliquer la distanciation physique. Reste la sphère privée, mais là aussi la prudence est de mise. Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé ce mardi les Français à être "plus vigilants" dans le respect des gestes barrières "dans les moments de vie privée", car "c'est souvent dans les moments familiaux que les contaminations se font", a-t-il dit.

Pour autant, recevoir des gens chez soi n'est pas interdit en France aujourd'hui. Dans le dernier décret en vigueur, datant du 10 juillet, seuls sont évoqués les événements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public : lorsqu'ils rassemblent plus de dix personnes, ils doivent être déclarés au préfet qui jugera s'ils peuvent être maintenus ou non. En revanche, il n'est mentionné aucune interdiction de rassemblements dans des lieux privés. Pas de limite non plus sur le nombre d'invités.

Ce que confirme Clarisse Sand, avocate au barreau de Paris : "C'est quelque chose qui ne peut pas être mis en place dans la mesure où ça supposerait d'avoir un contrôle à l'intérieur de la sphère privée, chose qui n'est strictement pas possible. Il y aurait d'abord un problème d'effectif. Et ce serait une violation manifeste du droit à la vie privée", souligne-t-elle dans le 20H de TF1.