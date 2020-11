"L'actu et vous" : de quoi parlent les habitants de Thonon-les-Bains ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, nous partons à la rencontre des habitants de Thonon-les-Bains. Ils éprouvent une certaine lassitude face au confinement et aux rues vides. "Moi, personne âgée, je dis qu'on en a ras les pâquerettes", lancent certaines. "On n'a pas une bonne vue à long terme", dénoncent d'autres. L'avenir incertain, la deuxième vague de coronavirus et l'augmentation du nombre d'hospitalisations inquiètent et agacent aussi. Mais la question qui taraude en ce moment est : pourrons-nous fêter Noël en famille ?