L'Airbus A380 tire sa révérence

La crise du Covid-19 a scellé le sort de l'A380. Air France et la compagnie allemande Lufthansa vont se séparer prématurément de cet avion mythique, adoré des passagers, mais un échec commercial cuisant dû à une erreur stratégique. Avec ses deux étages et sa capacité maximale de 800 passagers, l'appareil est trop imposant et reste difficile à remplir, car peu adapté au comportement des voyageurs. Airbus a annoncé l'arrêt de sa production en 2021.



