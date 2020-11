L'Allier va repasser aux 90 km/h

Dans l'Allier comme dans les autres départements, on estime que les 80 km/h n'ont pas apporté grand-chose. Du côté du Moulins, près de 5 300 km de route départementale vont donc bientôt retrouver une limitation à 90 km/h. Une vitesse plus conforme aux habitudes et aux réflexes de certains automobilistes. Avec 25 accidents mortels en 2020 et 22 l'an passé, le Conseil départemental a analysé les causes majeures de l'accidentologie locale. Et le 80 km/h n'a pas su freiner la tendance.



Avant la mi-décembre, 200 panneaux 90 km/h vont donc installer sur les routes d'entrée du département de l'Allier pour des automobilistes à la vision plus éclairée. Avec 40 000 km par an, un chauffeur routier sillonne les routes de la région. Or, à 80 km/h, voitures et camions roulent à la même vitesse. Une situation contraignante pour certains conducteurs.



Le département de l'Allier va verser 10 000 euros par an pour la prévention routière et maintenir près de 400 zones jugées dangereuses à 70 km/h.