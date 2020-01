L'annuaire papier tourne définitivement la page

C'est tout un monde qui s'en va. En ce début d'année 2020, l'annuaire papier tire sa révérence en devenant une pièce de musée. Inventé en 1796 par un certain Sébastien Bottin, il est devenu rapidement l'ouvrage le plus lu de l'Hexagone après l'arrivée du téléphone. Même s'il a survécu à l'arrivée du Minitel, l'annuaire électronique, il a perdu son intérêt à cause d'Internet. Sur le web, les annuaires se revendent déjà à prix d'or. Un modèle de 1965, par exemple, coûte 65 euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.