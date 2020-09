L'association Emmaüs se lance dans le design

Revendre et retaper de vieux objets ne suffit plus à l'association Emmaüs. Elle se lance désormais dans le design. C'est dans la boutique du Musée des Arts Décoratifs que sont vendues des collections très spéciales. Tapis, meubles, accessoires... autant d'objets design confectionnés par des personnes en réinsertion et sous la houlette de designers. Leurs matières premières, des objets invendables voués à la benne. L'association s'est lancée dans une initiative humanitaire et écologique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.