L’attestation de mon employeur suffit-elle pour aller travailler ? Le 20h vous répond

Doit-on remplir une attestation en plus de l'attestation permanente de l'employeur pour aller travailler ? Si on est au chômage partiel, peut-on accepter un petit boulot pour arrondir ses fins de mois ? Une compagnie aérienne qui maintient un vol doit-elle rembourser si on ne peut pas prendre l'avion à cause du confinement ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.



Les questionnements restant nombreux, cette rubrique continuera d'accompagner le public tout au long de la période du déconfinement.