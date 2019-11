L'enquête : retour sur la manifestation polémique contre l’islamophobie

Qui sont les hommes et les femmes qui ont manifesté il y a une semaine à Paris contre l’islamophobie ? Une mobilisation contestée avant même d'avoir commencé. Plus de 13 000 personnes étaient dans le cortège. Et parmi elles, de nombreuses femmes voilées qui revendiquaient, disaient-elles, leur appartenance à l'islam et leur attachement à l'Hexagone. Nos journalistes ont retrouvé trois participantes à cette manifestation et ils les ont interrogées sur leur motivation.



