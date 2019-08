VIDEO - L'Europe a une nouvelle doyenne : Lucile Randon, alias Soeur André, une Française âgée de 115 ans

À ce jour, le plus vieil homme de la planète est une femme, une Japonaise prénommée Kane Tanaka âgée de 116 ans. Sa longévité lui a fait intégrer le livre des records le 11 mars dernier. Mais c'est encore pour l'instant la Française Jeanne Calment qui bat tous les records, puisqu'elle s'est éteinte à l'âge de 122 ans.





Et Sœur André n'a pas manifesté son intention d'égaler cette prouesse. "115 ans, c'est suffisant, j'espère que le Bon Dieu me prendra cette année", a-t-elle confié à l'occasion de son anniversaire, le 11 février dernier. En effet, la religieuse est quasiment aveugle et se déplace seulement en fauteuil roulant. Heureusement, elle peut toujours s'adonner à ses deux passions : la prière et la dégustation de chocolat.