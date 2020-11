L'examen oui, les leçons non : le grand flou autour du permis de conduire

Dans les auto-écoles, la colère gronde. Avec le reconfinement, les leçons de code ou de conduite sont proscrites alors que l’examen reste, quant à lui, autorisé. Une décision difficile à comprendre pour les professionnels. "Le gouvernement nous demande d'emmener des élèves à l'examen alors qu'on n'a pas le droit de les préparer. C’est comme si on envoyait des lycéens passer le bac sans professeur pour les faire réviser", déplore Emilia Guérin, responsable de l'auto-école "Campus" à Caen (Calvados). Depuis une semaine, les quinze employés de son établissement sont en chômage partiel.

Soumis aux même restrictions, les gérants de moto-école dénoncent une situation ubuesque eux-aussi. "Je ne vois pas le danger qu'il y a à faire de la moto : tout seul sous son casque, on est confiné!", estime Philippe Monneret, ex-pilote moto et fondateur du groupe d'écoles EasyMonneret. "La théorie se fait en ligne de toute façon, et le gros de l'apprentissage de fait sur plateau. Avec masque et gants, on est à trois mètres au plus près", poursuit le chef d'entreprise, rappelant que de nombreux nouveaux candidats se sont inscrits aux permis A2 (125 cm³) et AM (50 cm³) "pour éviter les transports en commun".