L’histoire du bleu de travail

Le bleu de travail est un vêtement qui doit son nom à sa couleur, le bleu de Prusse découvert au XVIIIe siècle. Un début d'histoire populaire pour une tenue qui va séduire le monde de la mode. Celle tissée de fil de coton appelé la molesquine. Les acteurs du prêt-à-porter saisissent l'opportunité. La veste de travail résistant et fonctionnel devient moderne et tendance.



