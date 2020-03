L'humeur de Beaugrand : Concerts annulés, les stars se rebellent !

La tournée "Pyramide Tour" de M. Pokora est menacée à cause du coronavirus. Certains concerts prévus dans des Zénith, salles de spectacle de plus de 5 000 spectateurs, ont été annulés. D'autres tournées comme celle de Gims ou encore celle de Vitaa et Slimane sont également impactées par la propagation du coronavirus. Ces annulations ont d'ailleurs été confirmées dimanche par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Une situation qui suscite la colère des Français quels que soient les artistes et les événements.



Ce lundi 2 mars 2020, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle de l'annulation de certains concerts dans l'Hexagone à cause du coronavirus. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 02/03/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.